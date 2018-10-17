На адмінкордоні з Кримом посилили заходи безпеки через вибух у Керчі

Заходи направлені на недопущення провокацій та забезпечення безпеки громадян та особового складу ДПСУ.

Українські прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом, через вибух та масове вбивство у коледжі в Керчі.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України. Заходи направлені на недопущення провокацій та забезпечення безпеки громадян та особового складу ДПСУ.

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"Основну увагу персоналу, який несе службу у контрольних пунктах, а також здійснюють безпосередню охорону адміністративної межі, акцентовано на викритті та недопущення переміщення заборонених предметів. До служби залучені службові собаки, натреновані на пошук зброї та вибухівки", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у політехнічному коледжі в Керчі стався вибух. Загинуло 17 осіб, ще кілька десятків постраждали. Згодом з'ясувалося, що перед вибухом невідомий хлопець ходив по коридорах коледжу та розстрілював студентів.

Особу стрілка встановили. Ним виявився 18-річний студент навчального закладу Влад Росляков. Згодом його знайшли застреленим у бібліотеці коледжу.