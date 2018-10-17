Встановлено особу терориста, який влаштував вибух в Керчі
Вибух у політехнічному коледжі Керчі влаштував 22-річний студент цього навчального закладу.
Про це повідомив «Інтерфаксу» "голова Криму" Сергій Аксьонов. За його інформацією, підозрюваний покінчив з собою.
В організації вибуху підозрюють учня коледжу, повідомив "РБК" з посиланням на джерело в МВС. Учні коледжу розповіли, що незадовго до вибуху один з учнів залишив у їдальні рюкзак. Також вони повідомили, що чули від цього хлопця про досліди з вибухівкою.
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Ім'я підозрюваного офіційно не повідомляється. Телеграм-канал 112 стверджує, що вибух влаштував Владислав Росляков, що вступив у коледж у 2015 році. За деякими даними, Росляков 2000 року народження.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 18 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.