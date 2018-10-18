Інтригу розкрито: Ані Лорак зробила "зізнання" (відео)
СОН 💭 Music by @90210.group
Кілька днів тому українська співачка Ані Лорак заінтригувала прихильників тим, що зробить зізнання.
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Фани подумали, що вона оголосить про розлучення з чоловіком Муратом. Але сьогодні все стало зрозуміло. Лорак презентувала пісню "Сон".
В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили у ній підтекст.
Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.