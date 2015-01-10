В Сєвєродонецьк доставили 300 тонн гуманітарної допомоги з Казахстану

В Сєвєродонецьк прибула гуманітарна допомога з Казахстану. Всього прибуло 300 тонн гуманітарного вантажу.

Найближчим часом в обласній держадміністрації розпочнеться зустріч надзвичайного і повноважного посла Казахстану Заутбека Турисбекова, першого заступника голови ДСНС України Анатолія Бойка та голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, передає 112 Україна. Читайте такожУкраїнський гуманітарний вантаж прорвався на окупований Донбас (фото) Гуманітарна допомога складається в основному з продуктів харчування: м'ясних консервів, цукру, гречаної крупи.

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