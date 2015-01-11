Сьогодні вночі з Донецького аеропорту евакуювали шістьох поранених - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні вночі з Донецького аеропорту було евакуйовано 6 наших поранених бійців, а також доставлені боєприпаси і продовольство», - написав глава держави.

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