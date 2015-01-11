Сьогодні вночі з Донецького аеропорту евакуювали шістьох поранених - Порошенко
11:46, 11 січня 2015Суспільство
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Сьогодні вночі з Донецького аеропорту евакуювали 6 поранених українських бійців.
REUTERS
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.
«Сьогодні вночі з Донецького аеропорту було евакуйовано 6 наших поранених бійців, а також доставлені боєприпаси і продовольство», - написав глава держави.
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