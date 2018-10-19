Експерт пояснив взаємозв’язок між вторгненням РФ в Україну і керченською трагедією

Коли анексували Крим, починали війну на Донбасі, було цілком очевидно, що насильство поширюватиметься, вважає дослідник екстремізму

Сплеск збройного насильства в анексованому Криму став можливий внаслідок російської агресії проти України.

Таку думку висловив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи криваву стрілянину в Керчі, що забрала життя 21 людини, передає «Обозреватель».

Експерт зазначив, що трагедія в окупованій Керчі сталася після маси подібних інцидентів в школах Росії. "Я подивився статистику - близько 25 випадків застосування зброї в школах РФ відбулося з 2014 року", - повідомив він.

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"Ці ситуації почалися, коли почалася агресія Росії щодо України. Коли піднімали "переможний прапор", коли анексували Крим, починали війну на Донбасі, було цілком очевидно, що це насильство перекинеться і на Росію. Насильство взагалі має таку властивість як дифузія - це відбувається в одному місці, а потім розповзається", - зазначив експерт.

Петренко навів елементарний приклад такого поширення насильства: "Відбувається дифузія зброї - якщо ми подивимося на статистику кримінальних злочинів у Ростовській області, яка межує з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, ми побачимо, наскільки там зросла злочинність з 2014 року".

"Тому діти сприймають насильство як явище, яке можна проявляти", - пояснив він.

Петренко також відзначив важливий момент - агресія РФ триває вже п'ятий рік.

"Ми з вами дорослі люди і розуміємо, що це не нормально, це крайність. Діти цього не розуміють. Керченському стрільцю 18 років, у 2014 році було 14. Він більшу частину свого свідомого життя прожив у цьому агресивному середовищі. Те ж саме відбувається і з іншими дітьми. Вони сприймають це агресивне середовище не як крайність, а як норму", - наголосив експерт.