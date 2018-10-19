Батько керченського вбивці на допиті: син мріяв стати моряком, але не набрав прохідний бал

Батько Рослякова, як і мати, також глибоко занурений в релігію.

Влад Росляков, який влаштував бійню в Керчі, мріяв стати моряком, але не набрав прохідного балу.

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Про це з посиланням на допит батька вбивці повідомляє Telegram-канал Mash.

Батько розповів, що в дитинстві хлопець хотів ходити в рейси - як дід. Але йому не вистачило удачі і довелося вступати в Політех.

Відзначається, що батько Рослякова, як і мати, також глибоко занурений в релігію. "Вдома у мене зберігаються християнські релігійні книги, які я написав власноруч", – розповів Росляков-старший.