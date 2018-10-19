Батько керченського вбивці на допиті: син мріяв стати моряком, але не набрав прохідний бал
15:33, 19 жовтня 2018Суспільство
919 0
Батько Рослякова, як і мати, також глибоко занурений в релігію.
Влад Росляков під час масового вбивства в керченському коледжі / фото Mash
Влад Росляков, який влаштував бійню в Керчі, мріяв стати моряком, але не набрав прохідного балу.
Читайте такожМама керченського вбивці була активісткою "Свідків Єгови" і ще в дитинстві обклала його заборонами - ЗМІ
Про це з посиланням на допит батька вбивці повідомляє Telegram-канал Mash.
Батько розповів, що в дитинстві хлопець хотів ходити в рейси - як дід. Але йому не вистачило удачі і довелося вступати в Політех.
Відзначається, що батько Рослякова, як і мати, також глибоко занурений в релігію. "Вдома у мене зберігаються християнські релігійні книги, які я написав власноруч", – розповів Росляков-старший.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі