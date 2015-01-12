Кількість російських солдатів та бойовиків у зоні АТО вперше перевищила число українських військових
Пашинський заявив, що за останній тиждень ситуація в зоні АТО значно погіршилася.
Вперше в зоні АТО чисельність бойовиків та російських військових перевищила чисельність українських підрозділів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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«На жаль, за останній тиждень значно погіршилась ситуація в зоні АТО», - сказав Пашинський, підкресливши, що «вперше зафіксовано, що угруповання терористичних бойових підрозділів та РФ перевищило по чисельності наше угрупування».
За його словами, це вперше така ситуація і будуть внесені ряд законодавчих актів уряду і президента на цьому тижні, який ВР зобов’язана «позачергово і беззастережно розглянути і прийняти».