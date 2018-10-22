На Волині повідомили про підозру митникам, які оформляли авто за фальшивими документами і завдали державі збитків на 7 мільярдів гривень

Затриманих посадовців підозрюють у сприянні незаконному ввезенню в Україну більше тисячі транспортних засобів, які були розмитнені за підробленими документами.

На Волині повідомлено про підозру у злочині двом посадовцям митних постів Волинської митниці, які завдали збитків державі на суму 7 млрд грн.

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Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. За його словами, двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України затримали 19 жовтня (в порядку ст. 208 КПК України); їхня причетність до вчинення злочинів доведена.

За даними прес-служби ГПУ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного ввезення на митну територію України більше тисячі транспортних засобів (в т.ч. автобуси, вантажні автомобілі, с/г техніка), які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило збитки державним інтересам на суму понад 7 млрд грн.

«У ході досудового розслідування, за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБ здобуто докази, які підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні посадові особи митних органів ДФС України, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектору економіки, - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби відомства.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх осіб, в тому числі працівників митниць ДФС України, причетних до вчинення вказаних злочинів.