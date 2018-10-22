Без влади над Україною РПЦ стане рядовою помісною церквою – архієпископ

Наразі українська частина Московської патріархії – це приблизно 40% всієї інфраструктури МП.

Російська православна церква наразі є найбільшою у Православ’ї і має амбіції очолити його, однак без своєї інфраструктури в Україні вона перетвориться на рядову помісну церкву.

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Таку заяву в чаті на «Главреді» зробив архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

За його словами, головними підставами для амбіцій РПЦ щодо першості у православ’ї є політична вага Російської держави та власна величина, однак без влади над Україною досягти цього буде неможливо.

«Російська церква за числом вірян, храмів і духовенства є не просто найбільшою церквою у православ’ї, але й більшою, ніж решта 13 помісних церков. Однак цей факт залежить, у першу чергу, від присутності РПЦ в Україні, адже українська частина Московської патріархії – це приблизно 40% всієї інфраструктури МП. Тож без влади над Україною РПЦ стане, хоча і великою, але рядовою помісною церквою», – наголосив він.

Євстратій наголосив, що вирішення українського церковного питання є шляхом до припинення спроб Москви захопити формальну першість у Православ’ї, яка історично і канонічно належить Вселенському патріарху.

Як повідомляв УНІАН, більш ніж половина українців підтримують автокефалію української церкви.