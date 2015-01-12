«Поліграфкомбінат «Україна» вже почав виробництво біометричних паспортів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі держпідприємства «ПК «Україна», відповідаючи на запит про готовність комбінату до виготовлення біометричного паспорта.

«У нас підписаний договір з Державною міграційною службою, в рамках якого ми не тільки виробляємо бланк паспорта, але і персонализируем цей документ, тобто - вбиваємо особисті дані конкретної людини - шляхом лазерного гравіювання наносимо фото, текст, а також записуємо дані на чіп. До 1 січня 2015-го ПК «Україна» був повністю готовий до обробки заявок на виготовлення паспортів «під ключ», і в даний час очікуємо від колег з ДМС заявок на персоналізацію паспортів. Як тільки стануть надходити дані, ми приступимо до персоналізації вже бланків та відвантаження готових документів", - йдеться в повідомленні ПК «Україна».

За розрахунками фахівців підприємства, виробничі потужності дозволяють обробити заявку на персоналізацію конкретного паспорта і відвантажити документ ДМС протягом одного дня: «Можливості Центру персоналізації досить високі - до 9 тис. бланків у добу».