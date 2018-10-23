«Лото-Забава»: У Миколаєві виграно 1 000 000 гривень

21 жовтня 2018 року під час розіграшу 1002-го тиражу лотереї «Лото-Забава» у «Великій грі» було виграно 1 000 000 гривень у категорії «три горизонталі з двома пільговими підковками». Виграш було гарантовано кулькою з парним числом 14, що першою випала з великого лототрону на початку ефіру. Щасливий білет №0217555 придбали у Миколаєві у «ЛОТО маркеті», що знаходиться на розі вул. Троїцька та вул. Космонавтів. Переможець став 307-м багатієм на лічильнику мільйонерів «Лото-Забава» та 28-им у цьому році.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого мільйонера стати почесним учасником елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.», завітати до Києва та взяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб. Усіма перевагами членства у «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» уже скористалися Катерина Білодід, яка має статус ювілейного 300-го мільйонера, та її чоловік Дмитро. Удвох вони провели незабутні вихідні у столиці протягом 13-14 жовтня та отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук улюблених ведучих у прямому ефірі «Лото-Забава».

Нагадаємо, що цього року у Миколаївській області це не перший крупний виграш. 1 квітня 2018 року під час розіграшу 973-го тиражу «Лото-Забава» на Миколаївщині було виграно 3 000 000 гривень завдяки білету, придбаному через Інтернет. Це була безпрецедентна подія, адже в історії української «Фабрики мільйонерів» досі не вигравали джекпот онлайн. Переможницею стала мешканка села Павлівка Олександра Гошкович, яка разом зі своєю внучкою завітала до Києва, щоб узяти участь у програмі «Два дні з життя мільйонера».

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 1002-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.