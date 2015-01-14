Бойовики припинили обстріл нового терміналу Донецького аеропорту

Такі дані станом на 21:00 оприлюднені на сторінці медіацентру АТО в Facebook.

"Після загострення обстановки у першій половині дня, новий термінал летовища, який захищають наші військовослужбовці, о 16.00 ще раз був підданий обстрілу з стрілецької зброї та озброєння танку. Після нанесення удару у відповідь, обстріл припинився", - йдеться у повідомленні.

"З того часу, станом на 21.00, бойовики вогонь не відкривали. Новий термінал перебуває під контролем українських військових", - зазначили у медіацентрі АТО.

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Водночас, згідно з інформацією, о 19 годині терористи обстріляли з "Градів" населений пункт Піски поблизу аеропорту.

Загалом, за даними медіацентру, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною.

"За період з 6 до 18 години сьогоднішнього дня незаконні збройні формування 57 разів обстріляли позиції наших військових. Бойовики, як і раніше, відкривають вогонь з важкого озброєння – танків, самохідної артилерії, реактивних систем залпового вогню", - сказано в повідомленні.

"Впродовж дня під вогонь терористів потрапили 25 населених пунктів та позицій наших військових поблизу них", - зазанчили в медіацентрі АТО.

"Уже другий день поспіль найскладніша ситуація в районі донецького аеропорту та найближчих до нього населених пунктів, а також на Дебальцівському напрямку", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби в аеропорту Донецькапоранено шість українських військових.