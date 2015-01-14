Бойовики обстріляли Гранітне: загинула дворічна дитина

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник головного управління міліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Продовжується обстріл бойовиками села Гранітне Тельманівського району. Є загиблі, в Маріуполь доставлено тіло дівчинки, 2,5 року, з осколковим пораненням голови", - написав він.

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