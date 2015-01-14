На Донеччині оголошено день жалоби за загиблими під Волновахою

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

«У Донецькій області 14 січня оголошено день жалоби, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Олександр Кіхтенко», - йдеться у повідомленні.

«Розпорядженням доручено приспустити Державний прапор України, прапор області на будинках і будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій», - повідомляє ОДА.

Читайте такожУ ЄС назвали трагедією загибель мирних жителів під Волновахою Також зазначається, що райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано утриматися від проведення концертно-розважальних заходів, спортивних змагань.

Як повідомлялося, учора, 13 січня, близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де у цей час знаходився пасажирський автобус. На місці загинули десять пасажирів автобуса, ще 18 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Пізніше в лікарні померли двоє постраждалих.