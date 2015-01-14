За добу загинув один український військовий, 17 - отримали поранення

13:39, 14 січня 2015
Суспільство
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Спікер АТО Андрій Лисенко розповів про втрати в рядах українських військовослужбовців за минулу добу.

REUTERS

Упродовж доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще 17 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Всього за минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного військовослужбовця, ще 17 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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