За добу загинув один український військовий, 17 - отримали поранення

Упродовж доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, ще 17 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Всього за минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного військовослужбовця, ще 17 отримали поранення", - сказав Лисенко.