Харківські патрульні дві години відмовляли чоловіка від самогубства (фото)
17:29, 30 жовтня 2018Суспільство
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Чоловік погрожував стрибнути з 7-го поверху багатоповерхового житлового будинку.
Чоловік хотів зістрибнути з 7-го поверху \ @H_Saltovka
У Московському районі Харкова чоловік виліз на підвіконня багатоповерхівки та погрожував стрибнути. Це сталося близько 11:30 на вулиці Тракторобудівників, 124.
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За інформацією прес-служби патрульної поліції Харкова, за вказаною адресою оперативно прибули патрульні поліцейські і співробітники ДСНС.
В результаті переговорів рятувальникам і патрульним вдалося відговорити чоловіка від самогубства.
Як передає 057.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах, чоловік був незадоволений своїм життям і посварився з родичами.
У нього були ознаки сп'яніння. Харків'янина передали співробітникам бригади швидкої допомоги.
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