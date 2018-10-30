Харківські патрульні дві години відмовляли чоловіка від самогубства (фото)

Чоловік погрожував стрибнути з 7-го поверху багатоповерхового житлового будинку.

У Московському районі Харкова чоловік виліз на підвіконня багатоповерхівки та погрожував стрибнути. Це сталося близько 11:30 на вулиці Тракторобудівників, 124.

Читайте такожУ Харкові повісилася школярка

За інформацією прес-служби патрульної поліції Харкова, за вказаною адресою оперативно прибули патрульні поліцейські і співробітники ДСНС.

В результаті переговорів рятувальникам і патрульним вдалося відговорити чоловіка від самогубства.

Як передає 057.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах, чоловік був незадоволений своїм життям і посварився з родичами.

У нього були ознаки сп'яніння. Харків'янина передали співробітникам бригади швидкої допомоги.