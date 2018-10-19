У Києві чоловік розбився на смерть, вистрибнувши з 24 поверху (відео)

З невідомих причин, чоловік стрибнув з загального балкона, залишивши на бильцях недопиту пляшку віскі, мобільний телефон та гроші.

В Києві за адресою Харківське шосе, 182 після падіння з 24 поверху загинув чоловік. Поліція розглядає версію самогубства.

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За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з загального балкону 24 поверху. На даний момент особа загиблого не встановлена, повідомляє "Інформатор".

Спочатку правоохоронці розглядали версію, що чоловік проживав у цьому будинку, оскільки він був в одних капцях. Проте в ході перегляду відео з камер спостереження було встановлено, що загиблий приїхав до будинку на таксі, і вже був у цьому взутті.

О 07:08 консьєржка пустила його в будинок, а через 36 хвилин, з невідомих причин, чоловік стрибнув з загального балкону, залишивши на бильцях недопиту пляшку віскі, мобільний телефон і гроші, повідомляє видання. Також при огляді тіла в кишені виявили чек одного з супермаркетів по вулиці Будівельників, де і була куплена пляшка з алкоголем.

Подробиці події та особу загиблого встановить слідство.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня у центрі Одеси чоловік кинувся з Тещиного мосту і розбився на смерть.