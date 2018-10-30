В кабінеті одного з керівників столичної поліції знайшли понад $100 тисяч

Під час проведення обшуку в службовому кабінеті поліцейського було вилучено понад 104 тисяч доларів, з яких підтверджені джерела походження мали 49 тисяч доларів.

Заступнику начальника відділу управління карного розшуку столичного главку поліції повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

"Так, під час проведення обшуку в службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тисяч доларів, з яких лише 49 тисяч доларів мали підтверджені джерела походження. У той же час законність набуття посадовцем решти суми не підтвердилася жодними доказами. Окрім цього, вказані грошові кошти не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - йдеться в повідомленні.

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За результатами слідства вказаному службовцю оголошено підозру за ст. 366-1 та ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу, досудове слідство триває.

У прокуратурі нагадали, що санкцією ч. 2 ст. 368-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня суд Львова засудив до 9 років ув’язнення екс-мера Миколаєва за одержання мільйонного хабара.