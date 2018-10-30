"Спланована комбінація країни-агресора": у ДПСУ спростували повідомлення про обмін екіпажу «Норда» на українських моряків

Державна прикордонна служба заявила, що моряки з сейнера «Норд» з окупованого Криму виїхали з України добровільно, а сімох українських моряків із судна ЯМК-0041 окупанти відпустили, оскільки вони були затримані безпідставно.

Державна прикордонна служба спростувала повідомлення про обмін екіпажу сейнера «Норд» з окупованого Криму на українських моряків із судна ЯМК-0441.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

«Повідомлення, які з’явилися в російських засобах масової інформації, щодо нібито обміну 7 громадян України, затриманих російськими прикордонниками, на членів екіпажу риболовецького судна «Норд», не відповідає дійсності», - заявили у відомстві.

Повідомляється, що сьогодні, 30 жовтня, на КПВВ «Каланчак» прибули члени суднокоманди «Норда», громадянство України яких було встановлено у ході розгляду адмінпроваджень в судах. 7 громадян України мали право повернутися додому на тимчасово окуповану територію в Криму і були оформлені на виїзд з материкової частини відповідно до чинного законодавства. Стосовно цих членів суднокоманди не має обмеження у праві на пересування.

Своєю чергою окупаційна сторона в Криму відпустила 7 громадян України. Всі вони в різних випадках затримувалися прикордонною службою ФСБ РФ в Азовському та Чорному морях за начебто незаконний вилов риби чи наближення до берегів анексованого півострова. У такий спосіб окупанти намагаються представити ситуацію, як обмін, що відбувся на адмінмежі.

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У ДПСУ зазначили, що невідомо, з яких причин моряки «Норда» забажали поїхати додому саме сьогодні, адже вони це могли зробити ще декілька місяців тому.

«Їм могли погрожувати та тримати в Посольстві РФ. Про це неодноразово також зазначав голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал. А те, що окупанти відпустили затриманих громадян України, є природньо, оскільки їх нема в чому звинуватити. Скоріш за все, це спланована комбінація країни-агресора», - наголосили у ДПСУ.

«Повідомлення, поширені російськими медіа, є маніпулятивними і жодним чином не відповідають дійсності, говорячи про обмін, адже всі громадяни є українцями», - сказано у повдіомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АРК, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. У Держприкордонслужбі повідомили, що члени екіпажу порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко обвинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (незаконний рибний промисел і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відповідно).

18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норда» може вільно повернутися до Криму за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією, а капітану загрожує до 5 років позбавлення волі.

4 травня російські прикордонники на захід від мису Тарханкут у Криму затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаків). Окупаційна влада заявила, що членів екіпажу затриманого співробітниками ФСБ РФ судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій». У Держприкордонслужбі України наголосили, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

Сьогодні, 30 жовтня, у прес-службі уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової заявили про обмін сімох моряків із сейнера «Норд» на сімох українських моряків із судна ЯМК-0041. При цьому капітан сейнера «Норд» Горбенко, проти якого порушено кримінальну справу, поки що залишився в Україні.