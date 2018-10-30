У Запоріжжі затримали псевдодепутата, який пропонував слідчому $5 тисяч хабара

У таку суму затриманий оцінив сприяння в поверненні вилучених у нього під час обшуків речових доказів - гранати і патронів.

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали жителя Мелітополя Запорізької області, який запропонував слідчому СБУ хабар у розмірі 5 тис. дол.

Читайте такожВ кабінеті одного з керівників столичної поліції знайшли понад $100 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Запорізькій області, чоловіка затримали в понеділок, 29 жовтня.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник, який представився депутатом селищної ради, запропонував оперуповноваженому СБУ 5 тис. дол. У таку суму він оцінив сприяння в поверненні вилучених у нього під час обшуків речових доказів - гранати і патронів.

«Після отримання протиправної пропозиції оперативник відразу звернувся до внутрішньої безпеки СБУ. Правоохоронці затримали зловмисника в центрі Запоріжжя при спробі передачі обумовленої суми», - повідомили в СБУ.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сихівський районний суд Львова 26 жовтня засудив до 9 років ув’язнення екс-мера міста Миколаєва Львівської області.