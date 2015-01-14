Харківським студентам обіцяють повернути пільговий проїзд у метро, але зменшити кількість поїздок

У Харкові студентам повернуть пільговий проїзд у метро, однак зменшать кількість поїздок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на радника міського голови Євгена Водовозова, пільговий проїзд у харківському метрополітені планують повернути студентам до 1 лютого.

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За його відомостями, студенти знову зможуть їздити в метро по 1,5 грн, але з певними обмеженнями. Зокрема, буде обмежено кількість поїздок за пільговою ціною. Планується, що це буде близько 60 поїздок, однак ця кількість ще обговорюється.

«Проаналізувавши використання картки, ми виявили, що деякі студенти можуть здійснювати в місяць близько 250 поїздок, причому більше 10 з них відбувалися, наприклад, у неділю. Ми прийняли оптимальне рішення, щоб ця пільга у студентів була, але з певними обмеженнями. Також ми зараз розглядаємо такі моменти, як продовження термінів навчання. Наприклад, студенти Харківського політехнічного інституту не вчаться в лютому, але вчитимуться в червні і в першій половині липня. Всі ці моменти ми ще будемо розраховувати», - зазначив Водовозов.

Він також повідомив, що сьогодні, 14 січня, на засіданні робочої групи було прийнято низку рішень, які будуть винесені на розгляд сесії міської ради 21 січня. Зокрема, планується назавжди позбавляти права на пільговий проїзд студента, який передав свою картку іншій особі.

Водовозов наголосив, що користуватися проїзною карткою можна буде тільки при наявності студентського квитка. Ще одним із пунктів у міській програмі, яку розглянуть депутати, стане право користування пільгами лише громадян України, іноземні студенти не зможуть їздити в метро, користуючись цією пільгою.

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У свою чергу представник Харківської обласної студентської ради Микита Андрєєв зазначив, що студенти не будуть проводити акцію протесту з питання скасування пільг, яку планували провести 15 січня. Також представники студентської ради планують відвідати сесію обласної ради, оскільки в компетенції депутатів облради розгляд питання про виділення пільги студентам профтехучилищ, а також двох вишів, які знаходяться за межами Харкова - Харківського національного аграрного університету та Харківської державної зооветеринарної академії.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня під час сесії депутати прийняли зміни до «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки». Із програми депутати вилучили пункт, яким передбачався пільговий, із 50% знижкою, проїзд студентів у метрополітені.

Довідка УНІАН. Студенти денної форми навчання харківський вищих навчальних закладів мали право на пільговий проїзд у метрополітені та оплачували 50% (1,5 грн) від вартості проїзду, яка на сьогодні становить 3 грн.