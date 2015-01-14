В Станиці Луганській снайпер бойовиків застрелив сержанта батальйону "Львів"

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі начальник Головного управління МВС у Львівській області Дмитро Загарія.

"З глибокою скорботою повідомляю, що дві години тому в Станиці Луганській від кулі снайпера, при виконанні бойового завдання загинув сержант міліції батальйону особливого призначення "Львів" Тарас Дорош, житель Малехова Жовківського району Львівської області. Від всього особового складу міліції Львівської області висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Героя", - йдеться в повідомленні Дмитра Загарії.