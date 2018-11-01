Активісти з усієї України під стінами Одеської обласної прокуратури вимагали відставки Олега Жученка і розслідування діяльності Володимира Галантерника

30 жовтня активісти, волонтери, учасники АТО розпочали акцію пікетування Одеської обласної прокуратури з вимогами відставки її очільника Олега Жученка і розслідування діяльності Володимира Галантерника.

Як повыдомляє espreso.tv, акція проводиться на знак протесту проти бездіяльності обласної прокуратури в розслідуванні злочинів, скоєних проти одеських проукраїнських активістів Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя.

Також активісти звинувачують обласного прокурора Олега Жученка в корупційних зв’язках з відомими одеським підприємцем Володимиром Галантерником. За словами активістів, Володимир Галантерник, вкрав у міста її візитівку - ринок "Привоз" незаконно захопив сотні гектарів приморської землі, "віджав" десятки підприємств. В міських паркових зонах, на територіях стадіонів і місць відпочинку городян ведеться масова незаконна забудова, що руйнує історичний вигляд Одеси. Все це відбувається за відсутності будь-якої реакції з боку прокуратури.

Одні із організаторів акції, представники громадської організації "Традиції і порядок" зазначили, що їхні головні вимоги - проведення повного розслідування діяльності Володимира Галантерника і відставки обласного прокурора Олега Жученка за фактами службової недбалості і наявності корупційних зв’язків.

Акція проходила під гаслом – "Не дамо створити одеську кримінальну республіку!".