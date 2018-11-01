Швейцарці та українці почали знімати фільм про закарпатські вузькоколійки (відео)

В кадр увійдуть також вузькоколійки Івано-Франківщини, Рівненщини та Кіровоградщини.

В Закарпатській області стартували зйомки українсько-швейцарського документального фільму про вузькоколійки краю.

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Режисером Олександром Недбаєвим три роки виношувалась ідея стрічки. Кіно зніматиметься 25 днів, найбільше зйомок відбудеться в Україні, а потім — в Швейцарії, повідомив Ужінформ.

В кадр увійдуть також вузькоколійки Івано-Франківщини, Рівненщини та Кіровоградщини.

Головні герої два – український студент та шанувальник залізниці О.Гудзеляк і ентузіаст із Швейцарії Крістоф Бахман, котрий відреставрував за свій кошт поїзд 19-го ст. та зробив з нього популярну туристичну атракцію. Кіно не тільки про потенціали – краєзнавчі, туристичні та комерційні, а звісно ж і про людей.