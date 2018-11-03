Філарет заявив, що проситиме Раду перейменувати УПЦ МП

"Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською" - заявив Філарет.

Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

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"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов’янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські», – зазначив предстоятель УПЦ КП.

Він також наголосив, що об’єднана українська церква називатиметься "Українська православна церква".

"Назва буде "Українська православна церква". Друга назва буде «Київський патріархат", – сказав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.