Облита кислотою херсонська активістка Гандзюк перенесла 11 операцій і досі перебуває у реанімації

Лікарям вже вдалося врятувати уражене кислотою око та зберегти зір. Також частково прижилася нова шкіра.

Співробітниця міської ради Херсона і активстка Катерина Гандзюк, на яку напали з кислотою наприкінці липня, досі знаходиться у реанімації і перенесла вже 11 операцій.

Про це розповів її чоловік Сергій Денисов, повідомляє Центр інформації про права людини.

За його словами останню операцію було проведено 18 вересня. Скільки ще їх знадобиться, наразі невідомо.

Лікарям вже вдалося врятувати уражене кислотою око та зберегти зір. Також частково прижилася нова шкіра.

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“Утім, лікарі все ще не виключають можливі ризики, а відтак і загрозу життю через найменшу інфекцію, яка може завадити лікуванню та видужанню, тому Катерина досі в реанімації. Тобто її стан треба постійно підтримувати”, – додав Денисов.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку.

Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа оприлюднив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху були затримані кілька людей. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.

15 вересня генпрокурор заявив, що підозрюваний в організації замаху на Гандзюк готовий дати свідчення.