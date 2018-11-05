Прийшов лише кожен 12-й: у військкоматах повідомили про критичну ситуацію із призовом у Києві

Осіння призовна кампанія 2018 року за показниками призову юнаків на строкову військову службу є найгіршою за всю її історію.

Рівень нинішнього призову до лав Збройних сил України у Києві вкрай низький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін.

“Станом на сьогодні, відповідно до плану призову у 844 військовослужбовців, не призвали до лав ЗСУ 39,5%. Явка призовників у Києві вкрай низька. На сьогодні до військових комісаріатів прибули всього 8% юнаків – мешканців столиці. Тобто, мешканці Києва до призовних дільниць як не зверталися, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Нацполіції і вже тоді доставляємо до призовних дільниць для визначення придатності до військової служби”, - сказав Клявлін.

Також він розповів, що призовники всіляко уникають візиту до військкомату: під час призовної кампанії деякі виїжджають за кордон, інші переховуються у родичів та на дачах.

Крім того, зауважив військовий комісар, виші не завжди інформують військкомати про студентів, які вже закінчили навчання, а отже втратили право на відстрочку від призову.

Дані з виші до військкоматів передаються не в повному обсязі, тому ми за допомогою Нацполіції відвідуємо гуртожитки, де проживали ці призовники, і виявляємо факти, коли особа втратила право на відстрочку, але називає себе студентом на тій підставі, що нібито проживає у гуртожитку.

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“Така ситуація ставить під загрозу виконання плану щодо призову на строкову службу у Києві”, - констатував Клявлін.

Також він додав, що станом на сьогодні у Києві до призовних дільниць не з’явилися 23 тис. 424 чоловіка.

Він наголосив, що ситуація з призовом під час поточної призовної кампанії є найгіршою, навіть у порівнянні з 90-ми та 2-тисячними роками і гіршою, ніж під час весняного призову цього року.

Причиною такої ситуації він вважає загальне ставлення до Збройних сил у громадян.

“Та хвиля патріотизму, яка була у 2014-2016 роках, поступово згасає, є дуже багато негативної інформації стосовно проходження служби призовниками у ЗМІ. Нашій інформації не довіряють, натомість вірять інформації в Інтернеті, що призовників відправлятимуть в зону проведення операції Об’єднаних сил. Хоча це неможливо, оскільки строковиків заборонено відправляти до зони ООС. Не залучаються туди призовники. Це заборонено категорично і за це знімають з посади командирів”, - підсумував Клявлін.