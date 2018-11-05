Amnesty International закликає притягнути до відповідальності замовників та виконавців нападу на Гандзюк

В Організації заявили, що лише незалежне, неупереджене та ефективне розслідування може допомогти отримати відповідь на питання: «Хто вбив Катерину Гандзюк?».

Правозахисна організація Amnesty International в Україні закликає українську владу притягнути до відповідальності замовників та виконавців нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це УНІАН повідомили в організації у зв'язку зі смертю активістки.

«Смерть цієї безстрашної діячки громадянського суспільства повинна спонукати українську владу дати чітку відповідь на просте питання, яке зараз у всіх на устах: «Хто вбив Катерину Гандзюк?». Ця відповідь може бути отримана лише шляхом незалежного, неупередженого та ефективного розслідування, яке, на жаль, як ми бачимо, не відбувається у дуже багатьох справах», - наголосила директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

«Вбивство Катерини є останнім із серії жорстоких нападів на активісток та активістів громадянського суспільства в Україні за останній рік. Лише кілька виконавців цих нападів були заарештовані, але жоден із замовників. Представники органів влади постійно говорять про окремі випадки, ігноруючи системну проблему. Але зараз це має змінитися», - додала Покальчук.

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«Дуже важливо, щоб справа Катерини Гандзюк не лишилася так само «окремим випадком». Її смерть стала останньою краплею у морі безкарності. Влада зобов’язана гарантувати, що кожен хто утискає, залякує або нападає на активістів громадянського суспільства, був притягнутий до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.