Китай, вірогідно, дозволив росіянам використовувати свої комерційні радіолокаційні радари для протидії українським дронам. Про це повідомив портал "Мілітарний".
Зазначається, що російські зенітники застосовують китайський радар у зв’язці з FPV-перехоплювачами, щоб збивати українські дрони.
За даними пабліку "Потужний інформатор", такі радари були помічені на озброєнні 22-го зенітно-ракетного полку 11-го армійського корпусу. Зенітники використовували портативний радар виробництва Zhejiang Fanshuang Technology.
Такий пристрій доступний у варіантах з радіусом дії 5, 10 та 20 км і продається він на китайських маркетплейсах. Вартість залежить від конфігурації й у найдорожчій становить близько 220–230 тисяч доларів.
"Радар має "чорні" та "білі" списки, що дозволяє вносити власні дружні дрони для пришвидшення ідентифікації та зменшення ризику дружнього вогню", - йдеться у статті.
Наводяться також запевнення виробника про те, що система здатна точно визначати дрони в зоні спостереження та орієнтовне місцезнаходження оператора за траєкторією польоту апарата.
На світлинах, які потрапили в мережу, можна побачити перехоплені завдяки РЛС українські дрони "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts та Distractor.
Військова співпраця Росії та КНР – що відомо
Нагадаємо, що раніше з’явилися дані про можливе надання Китаєм супутникових розвідувальних даних для ракетних ударів по Україні. Зокрема, під час масованого удару росіян по Львівщині в ніч на 5 жовтня, над регіоном синхронно пролетіли китайські супутники серії Yaogan, які можуть вести військову розвідку з орбіти.
Публічно у Китаї запевняють, що їм нічого не відомо про подібне надання або використання розвідданих.