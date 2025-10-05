Комерційні радари, які сканують небо на 20 кілометрів, стоять на озброєнні російських зенітників.

Китай, вірогідно, дозволив росіянам використовувати свої комерційні радіолокаційні радари для протидії українським дронам. Про це повідомив портал "Мілітарний".

Зазначається, що російські зенітники застосовують китайський радар у зв’язці з FPV-перехоплювачами, щоб збивати українські дрони.

За даними пабліку "Потужний інформатор", такі радари були помічені на озброєнні 22-го зенітно-ракетного полку 11-го армійського корпусу. Зенітники використовували портативний радар виробництва Zhejiang Fanshuang Technology.

Відео дня

Такий пристрій доступний у варіантах з радіусом дії 5, 10 та 20 км і продається він на китайських маркетплейсах. Вартість залежить від конфігурації й у найдорожчій становить близько 220–230 тисяч доларів.

"Радар має "чорні" та "білі" списки, що дозволяє вносити власні дружні дрони для пришвидшення ідентифікації та зменшення ризику дружнього вогню", - йдеться у статті.

Наводяться також запевнення виробника про те, що система здатна точно визначати дрони в зоні спостереження та орієнтовне місцезнаходження оператора за траєкторією польоту апарата.

На світлинах, які потрапили в мережу, можна побачити перехоплені завдяки РЛС українські дрони "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts та Distractor.

Військова співпраця Росії та КНР – що відомо

Нагадаємо, що раніше з’явилися дані про можливе надання Китаєм супутникових розвідувальних даних для ракетних ударів по Україні. Зокрема, під час масованого удару росіян по Львівщині в ніч на 5 жовтня, над регіоном синхронно пролетіли китайські супутники серії Yaogan, які можуть вести військову розвідку з орбіти.

Публічно у Китаї запевняють, що їм нічого не відомо про подібне надання або використання розвідданих.

Вас також можуть зацікавити новини: