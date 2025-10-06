Росіяни намагаються наростити виробництво літаків, що виступають носіями бомб з модулями планерування і корекції.

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала Повітряно-космічним силам РФ чергову партію Су-34. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"‎Винищувачі-бомбардувальники пройшли комплекс необхідних наземних і льотних заводських випробувань і передані замовнику", - кажуть в ОАК.

Як завжди, росіяни не стали оприлюднювати точну кількість літаків - на представленому відео можна бачити щонайменше дві нові машини. Також повідомляється, що це не остання поставка в цьому році.

Сам літак призначений для ураження наземних (надводних) і повітряних цілей, зокрема об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО і розташованих на значних відстанях від аеродрому базування. Літак може використовуватися для виконання завдань повітряної розвідки.

Су-34 створили на базі радянського Су-27. Його максимальне бойове навантаження становить 8000 кг (12 000 кг при бойовому радіусі 1000 км). Загальну кількість побудованих Су-34 оцінюють у більш ніж 160 одиниць.

Основною зброєю винищувача-бомбардувальника виступають бомби з модулем МПК (модуль планерування і корекції). Останній перетворює звичайні некеровані бомби на високоточні з дальністю 40-60 км.

Російські авіабудування: головне

Нещодавно росіяни повідомили, що цього року у державній корпорації "‎Ростех"‎ повинні "‌‎побити рекорд"‌‎ з випуску нових літаків – планується виготовити у півтора раза більше крилатих машин, ніж у 2024-му.

Раніше на Заході підрахували, що протягом минулого року росіяни могли отримати 24 нові бойові літаки. Зокрема, Повітряно-космічним силам передали щонайменше десять фронтових бомбардувальників Су-34. Самі західні фахівці вважають, що ці цифри свідчать про стагнацію російського авіабудування.

