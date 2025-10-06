Усередині складського приміщення чоловік виявив те, що виправдало всі ризики.

В американському штаті Коннектикут чоловік купив занедбане складське приміщення за 500 доларів. Він сильно здивувався, коли побачив, що знаходилося всередині, пише Supercar Blondie.

У виданні нагадали, що в США регулярно проводяться подібні аукціони, на яких люди можуть купити різні занедбані складські приміщення. Головна особливість полягає в тому, що до кінця торгів їхній вміст не розголошується.

Користувач із ніком blacksvq опублікував відео, в якому він показав, що було всередині покинутого складського приміщення, яке він купив за 500 доларів. Там стояв американський спорткар Dodge Challenger Hellcat. У 2015 році, коли цей автомобіль тільки надійшов у виробництво, його початкова вартість у США становила близько 60 990 доларів.

Спорткар був покритий товстим шаром пилу, але він був у відмінному стані. Ба більше, чоловікові навіть вдалося запустити двигун автомобіля з першого разу.

Нагадаємо, що Dodge Challenger SRT Hellcat оснащений 6,2-літровим двигуном V8 з нагнітачем потужністю 707 к.с. Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди і розвивати швидкість до 327 км/год.

