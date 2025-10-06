Бабіш посилить противників допомоги Україні в ЄС - Угорщину та Словаччину.

Після перемоги мільярдера Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії посилюється загроза подальшого обмеження підтримки України з боку ЄС.

Про це пише The Guardian, наголошуючи, що передвиборча обіцянка Бабіша припинити військову допомогу Україні зближує його з прем'єр-міністрами Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном і Робертом Фіцо.

"Це знаменує собою різкий поворот, оскільки чеський правоцентристський уряд Петра Фіали підтримував Україну з моменту вторгнення Росії 2022 року. Ймовірний майбутній прем'єр-міністр пообіцяв переглянути очолювану Чехією міжнародну кампанію, розпочату нинішнім чеським урядом, який поставив Україні 3,5 млн артилерійських снарядів із 2024 року", - пише видання.

Водночас після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом Бабіш заявив, що називати його потенційним порушником спокою "несправедливо". Він також підкреслив свою проєвропейську позицію і бажання, щоб "Європа функціонувала добре".

"Щорічно ми відправляємо 2,5 млрд євро з бюджету до Брюсселя. І, звичайно ж, Брюссель допомагає Україні. Так що, я думаю, ми в темі", - сказав Бабіш.

Вибори в Чехії

4 жовтня в Чехії відбулися парламентські вибори. Після підрахунку майже 100% бюлетенів партія експрем'єра Андрея Бабіша набирає 34,66% голосів, тоді як правлячий блок Spolu прем'єра Петра Фіали отримав 23,27%.

Він уже обіцяв згорнути допомогу Україні і заявляв, що наша країна не готова до вступу в ЄС.

