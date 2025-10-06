Ворог має успіхи на Донеччині.

Ворог має певні успіхи на території Донецької області. Так, аналітики DeepState повідомляють, що росіянам вдалося просунутися поблизу чотирьох населених пунктів на цій ділянці фронту.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому", - зазначають аналітики.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.

Відео дня

"Російські війська провели наступальні операції на схід від Костянтинівки поблизу Предтечина та Олександро-Шулитного; на південний схід від Костянтинівки поблизу Торецька; на південь від Костянтинівки поблизу Щербинівки, Плещіївки та Іванопілля; на південь від Дружківки поблизу Русиного Яру та Полтавки; та на південний захід від Дружківки поблизу Володимирівки", - зазначають в ISW.

Водночас ЗСУ нещодавно мали просування вздовж залізниці на північ від Ямполя (на південний схід від Лимана).

Війна в Україні - новини

3 жовтня проєкт DeepState повідомляв, що Сили Оборони України зачистили від окупантів Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині.

Зокрема повідомлялося, що у вересні бійці 3 штурмового батальйону 225-ого окремого штурмового полку зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що на Добропільському напрямку ворога не просто зупинили, відбулося розсікання ворожих військ.

Вас також можуть зацікавити новини: