Уражено було, зокрема, котельню підприємства.

Унаслідок удару по російському заводу "Електродеталь" було уражено його головний виробничий цех. Про це повідомляє моніторинговий проєкт "КіберБорошно".

Аналітики зазначають, що по заводу вдарили дві крилаті ракети "Нептун".

"В результаті удару 2 КР "Нептун" по заводу "Електродеталь" в м.Карачев було уражено головний виробничий цех та котельню підприємства", - йдеться у повідомленні.

Удар по заводу "Електродеталь" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у Брянській області Росії було уражено "Карачевський завод "Електродеталь". Він спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів та конекторів - базових елементів для військової техніки.

Продукція заводу використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, бронетранспортерах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що по заводу здійснено було пуск "чотирьох виробів", і зауважили, що дальність польоту - понад 240 кілометрів. Зафіксовано було вибухи та пожежу на території об’єкта.

Віце адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово морських сил ЗСУ заявив, що удару було завдано за допомогою ракет "Нептун".

