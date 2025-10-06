У держсекретаря США запитали, чи піде він на вибори у 2028 році.

Наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії може бути віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для Fox News.

Ведуча запитала в Рубіо, чи піде він на вибори у 2028 році. Однак держсекретар відповів, що це буде Венс, якщо він цього захоче.

"Наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися, і він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу", - сказав Рубіо.

Він наголосив, що у них "чудова команда" і що всі працюють "на президента". У зв'язку з цим держсекретар пояснив, що відрізняє роботу президента і його команди.

"Робота президента і наша робота - це те, що люди іноді плутають. Наша робота полягає у впровадженні порядку денного президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми давати ідеї? Так. Але зрештою, він – людина, яку обрали американці", - наголосив Рубіо.

Наступні президентські вибори у США

Як повідомляв раніше УНІА, навесні Трамп висловився про можливий третій президентський строк. Він тоді сказав, що не має планів втретє балотуватися на посаду. За його словами, багато політичних соратників просили його розглянути можливість обиратися, але сам він знає про наявність обмежень щодо цього. Також він сказав, що продовжити його політичний курс можуть інші лідери Республіканської партії, наприклад, віцепрезидент Венс або держсекретар Рубіо.

Сам Венс не виключає, що балотуватиметься на посаду президента у 2028 році. Про це він натякнув нещодавно в одному з інтерв'ю. "Мені не подобається про це думати (про можливість балотуватися на пост президента США, - УНІАН), тому що мені подобається думати про роботу, яка у мене є зараз. Якщо ми відмінно впораємося у 2025-2026 роках, тоді можна буде говорити про політику у 2027 році. Американці втомилися від тих, хто вже через сім місяців на новій роботі думає про наступну", - сказав Венс.

Також старший син президента США Дональд Трамп-молодший припускав, що зможе балотуватися на посаду президента. У Катарі на економічному форумі, відповідаючи на запитання модератора, чи "візьме кермо влади" після того, як його батько залишить посаду, Трамп-молодший відповів, що таке "покликання є".

