Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо звинуватив Росію в причетності до появи дронів над німецькими аеропортами.
Як пише Reuters, Мерц заявив, що, на його думку, за багатьма дронами, поміченими над Німеччиною цими вихідними, стоїть Росія, включно з тими, що порушили роботу десятків рейсів і затримали понад 10 000 пасажирів в аеропорту Мюнхена.
"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія", - сказав він.
Канцлер також додав, що частота вторгнень у повітряний простір Європи безпрецедентна навіть порівняно з часами холодної війни.
При цьому, за словами Мерца, жоден із помічених досі безпілотників не був озброєний, усі вони виконували розвідувальні польоти.
Вторгнення дронів у Німеччину
3 жовтня аеропорт Мюнхена закривали через загрозу дронів. Сімнадцять вильотів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт.
Цього ж дня годиною раніше невідомі дрони вперше кружляли над базою Бундесверу в місті Ердінг.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що невідомі дрони, виявлені в повітряному просторі Німеччини, поки що не становили жодної конкретної загрози. Він також сказав, що Бундесвер не може взяти на себе повну відповідальність за збиття цих безпілотників по всій країні.