На одному з вірусних відео зобразили нейромережевого Сема Альтмана з покемонами.

OpenAI змінила свою політику щодо авторських прав лише через кілька днів після запуску Sora 2 - нової версії моделі генератора відео за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Приводом для перегляду стали скарги правовласників, чиї персонажі та франшизи почали масово з'являтися в роликах, створених користувачами Sora. Один із вірусних роликів показав нейромережевого Сема Альтмана, оточеного покемонами, де гендиректор OpenAI говорить: "Сподіваюся, Nintendo не подасть до суду".

Днями Альтман опублікував заяву, в якій оголосив про перехід з opt-out на opt-in систему. Тепер Sora відмовлятиме в генерації контенту, що містить матеріали та персонажів, захищених авторським правом, якщо їхні власники не дали на це дозволу:

"Ми надамо правовласникам більш детальний контроль над використанням їхніх персонажів - аж до повної заборони. Деякі з них зацікавлені у створенні "інтерактивного фанфіка", але хочуть самі визначати, як їхні образи можуть використовуватися".

Зміни відбулися після того, як японські політики та юристи звернули увагу на проблему. Депутат Акіхіса Сіодзакі назвав Sora "серйозною юридичною та політичною загрозою" і закликав захистити японських творців.

При цьому користувачі помітили, що Sora вже блокувала генерацію з персонажами Marvel і Disney, але не обмежувала використання японських брендів.

До цього політика OpenAI працювала навпаки: якщо правовласник не заявив про претензії, його контент вважався дозволеним для використання в Sora. Для реальних людей, навпаки, діяв принцип opt-in, без прямої згоди використовувати їхній образ не можна.

Раніше ми розповідали, що творець ChatGPT готує свій TikTok з АІ-відео. При цьому публікувати звичайні відео на камеру в такому застосунку буде не можна.

