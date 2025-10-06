Відновлення електропостачання буде відбуватися з урахуванням безпекової ситуації.

Росія вчергове атакувала енергетику Чернігівської області в ніч на 6 жовтня. Як уточнили у компанії "Чернігівобленерго", цього разу було влучання по об’єкту в Ічнянській громаді, частина якої залишилася без світла.

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - зазначається у повідомленні.

Як додали в "Укренерго", на Чернігівщині, зокрема і у обласному центрі, наразі застосовуються дві черги графіка аварійних відключень світла.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів", - додають у компанії.

Удари Росії по українській енергетиці

З кінця вересня РФ масовано атакує енергетику Чернігівщини. 25 вересня стало відомо про масовану атаку на обʼєкт критичної інфраструктури, внаслідок якої без електропостачання залишилися майже 30 тисяч споживачів.

З 1 жовтня в області запроваджено графіки погодинних відключень. Це сталося після удару ворога по критичній інфраструктурі Київської області. Наступного дня стало відомо, що годин зі світлом в Чернігівській області буде ще менше.

Не забувають окупанти і про українські енергетичні об'єкти в інших областях. Внаслідок російських ударів у ніч на 5 жовтня мешканці Запоріжжя та Запорізького району залишилися без світла.

