Станом на сьогодні найдешевшим і найефективнішим засобом для боротьби з російськими "Шахедами" є гелікоптери, а не мобільні вогневі групи. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.
"Мобільні вогневі групи у вересні 2025 року вже не дієві, і це потрібно визнати як факт. Не вдається сьогодні із землі збивати "Шахеди" мобільним вогневим групам... Єдиний найдешевший і найефективніший засіб - це збиття з гелікоптерів", - пояснив він.
За його словами, для цього Україні потрібно 100 гелікоптерів, якими "можна спокійно збивати "Шахеди"", щоб вони не долітали до об'єктів енергетики.
"Звісно, що ми не зіб'ємо ракети з гелікоптера, але з "Шахедами" питання можна було б закрити, це абсолютно реально", - запевнив Нагорняк.
Він наголосив, що Україна повинна сьогодні з партнерами говорити не про класичні засоби протиповітряної оборони, яких виготовляється дуже мало, а саме про гелікоптери:
"Єдиний ефективний засіб - просити в кожної країни по 1-2 гелікоптери".
Останні удари РФ по об'єктах енергетики
Як повідомляв раніше УНІАН, 5 жовтня РФ вдарила по енергетиці України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центру та Запорізького району залишилися без світла. А через атаки по Сумщині та Чернішівщині тут діють графіки погодинних відключень.
Крім того, у неділю росіяни атакували об'єкти, які забезпечують теплом домівки українців. У НАК "Нафтогаз України" розповіли, що сталися влучання та руйнування газових підприємств, які не мають жодного військового значення.
Цього ж жня росіяни вдарили безпілотником по Чернігову - влучили по заправній станції. Про це повідомляв начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.