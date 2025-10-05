ХАМАС виступив з ініціативою обговорити деякі частини плану Трампа з 20 пунктів щодо припинення війни. Сам американський президент уже вважає це перемогою.

Ізраїль і ХАМАС завтра почнуть переговори щодо припинення дворічного конфлікту, який дестабілізував ситуацію на Близькому Сході.

Як пише видання Bloomberg, обговорення будуть зосереджені на остаточних домовленостях щодо термінів звільнення заручників і списку палестинських ув'язнених, які підлягають звільненню.

Обмін ізраїльськими заручниками і палестинськими ув'язненими відбудеться одразу після досягнення угоди, тоді як роззброєння ХАМАС залишиться на другому етапі.

Єгипет, ключовий посередник у переговорах про перемир'я, заявив, що прийме делегації обох сторін для обговорення можливого обміну. До складу ізраїльської делегації увійдуть міністр стратегічних питань Рон Дермер, а ХАМАС представлятимуть Газі Хамад, Усама Хамдан і Мухамед Дарвіш.

Спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер також вирушили до Єгипту для участі в переговорах, які розпочалися після прохання ХАМАС обговорити деякі елементи плану президента США з 20 пунктів щодо припинення війни.

Видання зазначило, що подробиці плану Трампа залишаються мізерними.

Як повідомило агентство Axios, Трамп зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, щоб обговорити пропозицію ХАМАС, але той відповів, що все це безглуздо. Трамп, згідно з повідомленнями, різко розкритикував Нетаньяху за його "негатив" і додав: "Це перемога. Приймайте її".

Видання зазначило, що раніше Трамп написав у соцмережах, що якщо заручників буде звільнено, "ми створимо умови для наступного етапу, який наблизить нас до завершення цієї 3000-річної катастрофи".

Видання розмірковує про те, що заклик Трампа до негайного припинення вогню може виявитися для Нетаньягу політично складним з огляду на те, що деякі з членів його кабінету міністрів з обережністю ставитимуться до подальших переговорів із ХАМАС. Угруповання, визнане терористичною організацією США, Європейським союзом та іншими країнами, не погодилося з деякими ключовими положеннями плану Трампа, включно з його роззброєнням і відмовою від участі в післявоєнному управлінні Газою", - написало видання.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Підтримуваний Іраном рух ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, убивши 1200 осіб і викравши ще 250. Із них 48 залишаються в Газі, і Ізраїль заявляє, що приблизно 20 ще живі.

За даними міністерства охорони здоров'я цієї території, контрольованого ХАМАС, під час війни загинуло понад 66 тис. палестинців.

