Під час останніх інцидентів були закриті аеропорти Вільнюса і Мюнхена. Данія і Польща також підозрювали вторгнення з боку Росії - але це помилки чи провокації?

Останніми тижнями над Європою розгортається важковловима хвиля дестабілізації. То над аеропортами з'являються дрони, то метеошари раптово порушують повітряний простір, то в Балтійському морі затримують загадкові судна. Наприклад, танкер, відомий під назвами Pushpa і Boracay, був раніше помічений у районах, де фіксувалися прольоти безпілотників над військовими базами Данії.

Тепер його підозрюють у тому, що він міг служити плавучою платформою для запуску дронів - "і це лише одна ланка в значно ширшому ланцюзі подій", пише The Times.

Відтоді як у ніч на 9 вересня щонайменше двадцять російських дронів порушили повітряний простір Польщі, тривоги в регіоні стали майже щоденними. Вони торкнулися десятків аеропортів і військових об'єктів щонайменше в семи країнах НАТО - і це тільки ті випадки, про які стало відомо публічно.

У міру того як дрони стають дешевшими і доступнішими, вони все частіше залітають туди, куди їм не належить. Американська компанія Dedrone, що спеціалізується на протидії безпілотникам і співпрацює з в'язницями, держустановами, електростанціями і п'ятдесятьма аеропортами, зафіксувала цього року понад мільйон порушень повітряного простору по всьому світу.

Хоча переважна більшість таких випадків пов'язана з аматорськими дронами китайського виробника DJI, компанія відзначає зростання на 430% використання саморобних безпілотників, які важче відстежити за допомогою звичайних радіозасобів. Масштаб і серйозність цієї проблеми лише зараз починають виходити на поверхню.

ЗМІ підкреслює, що часто буває важко швидко визначити, які з інцидентів могли бути організовані Росією або іншими державами, а які - просто помилки або провокації. Так, минулої п'ятниці поблизу аеропорту Франкфурта затримали німця, який заявив, що він просто хотів випробувати свій новий дрон.

За словами колишнього співробітника британського Міноборони Філа Майлза, ворожі держави часто передають виконання подібних операцій місцевим злочинцям, створюючи ілюзію правдоподібного заперечення. "У міру розвитку технологій таких інцидентів буде дедалі більше, і їх стане дедалі важче припиняти і пов'язувати з конкретними джерелами", - сказав він.

Він підкреслив, що Росія фактично може віддавати подібні завдання тим, хто запропонує найнижчу ціну в інтернеті.

Інший колишній чиновник оборонного відомства, на умовах анонімності, зазначив, що Росія і Китай уже розробили просунуті методи використання слабких місць західних систем безпеки, таких як невизначеність юрисдикції та поріг кримінальної відповідальності. За його словами, в деяких випадках влада свідомо утримується від рішучих дій, щоб не "розкривати свої карти" - тобто не показувати, яких заходів вона вживатиме в більш серйозній ситуації.

Ветеран британської армії і колишній співробітник контртерористичних структур, нині віцепрезидент Dedrone у регіонах Європи, Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону Еш Александер-Купер зазначив, що на практиці майже всі дрони можна виявити і знешкодити за допомогою відносно недорогих і комерційно доступних технологій. Він пояснив, що більшість аеропортів мають зону виключення радіусом 5-10 км, де дрони можна відстежити за радіосигналами, радарами або камерами.

"Багато хто думає, що якщо заглушити дрон, він просто впаде з неба. Насправді він зазвичай зависає, намагаючись відновити зв'язок з оператором. Якщо не виходить - повертається до точки запуску. Для нас це чудова новина: ми отримуємо дані про місце, де перебуває пілот і звідки дрон злетів", - наголосив Александер-Купер.

Інциденти з невідомими дронами над Європою - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, хто має збивати невідомі дрони в небі над Німеччиною, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Німеччина хоч і досягла значного прогресу в галузі захисту від безпілотників, але Бундесвер не може взяти на себе повну відповідальність за цей процес у всій країні.

Крім того, ми також розповідали, чого намагається досягти Росія, розхитуючи ЄС дроновими атаками. Європі вже зараз потрібно знайти політичну волю для продовження і посилення підтримки України.

