У Дзержинську атаковано стратегічний військовий завод.

Тимчасово окуповану Феодосію в Криму атакували дрони, після прильоту та місцевій нафтобазі почалася потужна пожежа, пишуть місцеві ЗМІ.

Як повідомляє "Кримський вітер", спочатку під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці, де після опівночі гриміли вибухи.

Незабаром стало відомо про вибухи у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також у районі села Андріївка, поруч із яким розташований аеродром "Кача".

Пізніше "Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі. За даними каналу, внаслідок прильоту на Феодосійському нафтоналивному терміналі вибухнув резервуар із паливом, заграва від потужної пожежі видно на десятки кілометрів.

Крім того, повідомляється про приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне, там, за попередніми даними, пошкоджено один із радарів.

Пізніше більше десятка вибухів було чутно в Севастополі.

Також тг-канал Exilenova пише, що дрони атакували російський Дзержинськ. За попередніми даними, спалахнула пожежа на заводі ім. Свердлова. Свердлова, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин.

Нагадаємо, нафтобазу у Феодосії ЗСУ вже успішно атакували в жовтні минулого року. За словами капітана I рангу запасу, заступника начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004-2020 роках Андрія Риженка, ця нафтобаза є найбільшою в окупованому Криму. Її загальна потужність становить 250 тис. тонн, і це паливо, яке йде як для військових російських кораблів, так і для наземних сил.

Удари по російських НПЗ

У ніч на 4 жовтня був вражений безпілотниками нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". Це одне з найбільших і критичних підприємств ворога. Він може переробляти до 20,1 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

А в ніч на 5 жовтня дрони атакували Нижегородський нафтопереробний завод (НПЗ) "Лукойл" у місті Кстово.

