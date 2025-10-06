Макрон прийняв відставку Лекорню.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пішов у відставку, не пробувши на посаді навіть місяця. Про це пише Le Mond.

Зазначається, що президент Еммануель Макрон прийняв його відставку.

Відставка Лекорню відбулася усього через кілька годин після того, як він представив свій Кабінет міністрів. Він був сьомим прем'єр-міністром Макрона.

Лідер опозиції, голова Національного об'єднання Джордан Барделла заявив, що "без повернення до виборів і без розпуску Національних зборів не може бути відновленої стабільності".

У Франції - політична криза

Як повідомляв раніше УНІАН, 8 вересня у Франції весь уряд премʼєр-міністра Франсуа Байру було відправлено у відставку. Це сталося після того, як Байру спробував просунути непопулярний план економії в розмірі 44 млрд євро, який включав скасування двох державних свят і заморожування державних витрат. Відставка уряду занурила країну в нову політичну кризу. Уряд Байру пропрацював 9 місяців.

Уже наступного дня Макрон призначив нового премʼєр-міністра - Себастьяна Лекорню. До цього він очолював Міністерство оборони. 39-річний Лекорню був єдиним міністром, який працював у всіх урядах Макрона з моменту його обрання на перший президентський термін у 2017 році.

