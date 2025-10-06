Україна змогла б вразити ключові військові об'єкти в Росії, як-от завод безпілотників "Шахед" у Єлабузі, або авіабаза Енгельс-2 у Саратовській області.

Російський лідер Володимир Путін використовує різні риторичні прийоми, намагаючись утримати адміністрацію Трампа від постачання Україні ракет "Томагавк". І, як пише Інститут вивчення війни, у нього є серйозні причини для занепокоєння.

Так, Путін заявив, що постачання США ракет "Томагавк" "призведуть до руйнування" "позитивної тенденції, що намітилася" в американо-російських відносинах. Раніше Путін заявив, що американським військовослужбовцям доведеться безпосередньо брати участь в ударах українських "Томагавків". Він також заявив, що такі удари ознаменують собою "новий етап ескалації", але не змінять ситуацію на полі бою.

"Путін, схоже, пробує різні підходи - від погроз погіршення двосторонніх відносин до применшення корисності ракет - щоб вплинути на ухвалення рішень США", - ідеться у звіті.

У Путіна є причини для занепокоєння через "Томагавки"

Як пояснюють аналітики, Кремль намагається завадити Сполученим Штатам постачати Україні ракети "Томагавк", щоб зберегти захист, яким Росія користується у своєму тилу.

Як зазначають аналітики, українські сили здатні завдавати ударів за допомогою безпілотників великої дальності по значній частині тилу Росії, але бойове навантаження цих безпілотників обмежене і не підходить для ураження спеціалізованих об'єктів. Здатність України завдавати ракетні удари глибоко в тил Росії з більшим корисним навантаженням дала б змогу Україні завдати значної шкоди або й знищити - ключові військові об'єкти у Росії, такі як завод безпілотників "Шахед" у Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза Енгельс-2 у Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники:

"За оцінками ISW, у радіусі дії 2500-кілометрової версії "Томагавк" перебуває щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а в радіусі дії 1600-кілометрової версії - щонайменше 1655. Україна, ймовірно, може значно послабити боєздатність Росії на передовій, націлившись на вразливу підгрупу тилових зон, які забезпечують і підтримують російські операції".

При цьому в ISW нагадують, що Україна почала масове виробництво власної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" з дальністю 3000 кілометрів і 1150-кілограмовою боєголовкою, але система залишається неперевіреною, і Україні потрібен час для масштабування виробництва.

Ракети "Томагавк" для України - новини

Нагадаємо, США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк". Остаточне рішення з цього приводу має ухвалити президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

При цьому ЗМІ пишуть, що передача Україні ракет "Томагавк" може змінити хід війни.

