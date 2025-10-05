Ударом дрону розбито припарковану машину.

Увечері 5 жовтня по Краматорську вдарив FPV-дрон на оптоволокні, влучивши у припаркований легковий автомобіль. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

У повідомленні зазначено, що о 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу - FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні влучив в автомобіль в одному з мікрорайонів міста.

Як повідомили у міськраді, інформація щодо постраждалих не надходила. Наслідки удару встановлюються.

Відео дня

У мережу також виклали відео з місця події. На ньому видно понівечений автомобіль. Подія сталася поблизу житлових будинків. Автор відео каже, що машина була припаркована поблизу тренажерної зали.

Кореспондент видання "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко також показав залишки бойової частини дрона і оптоволокно, намотане на гілки дерев у Краматорську. Він додав, що це "щось нове і дуже неприємне".

До цього у публічній площині не було відомо про атаки російських безпілотників на оптоволокні по Краматорську. Однак у чатах військові повідомили, що подібні випадки траплялися. Також у пабліках припустили, що росіяни запустили дрон зі сторони Часів Яру.

Атаки дронів по тилових містах – що відомо

Нагадаємо, що раніше військовий Єгор Фірсов припускав, що росіяни спробують розширити зону використання дронів. Вони, на його думку, використовуватимуть як переваги оптоволкна, так і вдосконалюватимуть майстерність операторів. Він каже, що за сприятливих метеорологічних умов окупанти будуть запускати FPV-дрони на відстань у кілька десятків кілометрів – 30, 40 а то й 50. Таким чином, казав він, усі міста Донецької області входитимуть до так званої "сірої зони", а згодом вона може розширитися і на Харківську область. Тому він каже про необхідність створювати багаторівневий захист від цієї загрози.

Зокрема, одним з рівнів захисту стають антидронові сітки. Такими сітками накривають дороги за десять та більше кілометрів від фронту, перетворюючи їх на довгі тунелі. Сітки забезпечують захист для логістичних шляхів, однак назвати його 100-відсотковим не можна, адже вороги вишукують прориви або влаштовують засідки на виїздах.

