За даними голови Миколаївської ОВА, росіяни використовують Кінбурнську косу як дальній вартовий пост.

Росіяни не розгортають військових на окупованій Кінбурнській косі (Миколаївська обл.) через загрозу бути ураженими ЗСУ, там лише тимчасово діють ворожі розвідувальні підрозділи та пілоти FPV-дронів. Про це в інтерв’ю Главкому розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зараз росіяни тримають там розвідувальні підрозділи та кілька пілотів fpv-дронів, які не затримуються надовго. Це для них як дальній вартовий пост для швидкого реагування. Коли наші Збройні сили туди заходили, то росіяни накивали п’ятами, залишивши всю техніку. Наші там все це позабирали, замінували та відійшли. Утримувати косу постійно складно через логістику та перебування в напівоточенні. Сама Кінбурнська коса – це заповідник, де майже немає доріг, там пісок, в якому все грузне", - зазначив посадовець.

За його словами, наразі загрози Миколаївщині з Кінбурнської коси немає, бо російські військові ховаються глибше на материковій частині Херсонщини, де у них укріплені позиції.

"Вони уникають активних дій, розуміючи, що, якщо почнуть розгортатися на косі, то їм від миколаївців обов’язково щось прилетить на голову", - заявив Кім.

Він також додав, що на Кінбурнській косі до повномасштабної війни було три населених пункти, де в сезон проживало до 1500 людей, а поза сезоном – пара сотень.

Ситуація на Тендрівській та Кінбурнській косах

Наприкінці липня речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявляв, що на Тендрівській та Кінбурнській косах, які є стратегічно важливими плацдармами та тимчасово перебувають під окупацією РФ, російська армія посилює свої угруповання.

За його інформацією, Росія посилила на цих територіях артилерійські позиції, встановила протитанкові засоби для протидії потенційним висадкам Сил оборони.

Як зазначив речник, РФ дуже боїться, що ЗСУ захоплять ці плацдарми, й тому збільшує там кількість своїх військ і посилює засоби.

