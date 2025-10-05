Термін дії угоди СНО-III, яку США і РФ підписали у 2010 році, закінчується в лютому цього року.

Президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зберегти обмеження на розгорнуту стратегічну ядерну зброю. Він заявив, що це "хороша ідея", пише Reuters.

В агентстві нагадали, що у вересні Путін запропонував добровільно зберегти обмеження на розмір ядерних арсеналів РФ і США, які були встановлені в рамках угоди СНО-III у 2010 році. Термін дії цієї угоди закінчується вже в лютому цього року.

"Мені це здається хорошою ідеєю", - сказав Трамп журналістам, коли його запитали про пропозицію Путіна.

Зазначається, що минулого тижня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Москва чекає відповіді Трампа на пропозицію Путіна щодо контролю над ядерною зброєю.

Імовірність, що Путін вдарить ядерною зброєю, більша, ніж здається

Раніше британський аналітик, член парламенту Великої Британії Боб Сіллі у своїй колонці для The Telegraph заявив, що ймовірність застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним невелика, але вона не дорівнює нулю. Він нагадав, що починаючи з 2005 року очільник Кремля розпочав політичний і військовий тиск на Україну, щоб врешті-решт поглинути її, а також щоразу загострює конфлікт, коли не досягає мети.

Сіллі зазначив, що в Росії активно обговорюється так звана доктрина "ескалація заради деескалації", згідно з якою ядерну зброю можна використати для того, щоб взяти контроль над конфліктом. За словами політика, згідно з конфіденційними документами, першим кроком може бути "демонстраційний удар".

