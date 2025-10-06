Зазначається, що кілька великих економік насилу справляються зі зростаючим боргом.

Інвестори масово кинулися купувати так звані безпечні активи, зокрема, біткоїн, золото і срібло, відмовляючись від основних валют. Ситуацію підігріли побоювання з приводу фінансового становища в деяких найбільших економіках світу.

Видання Bloomberg пише, що долар, який цього року ослаб приблизно на 30% щодо біткойна, залишається під тиском через тривалий шатдаун у США. У євро свої проблеми, пов'язані з новою політичною невизначеністю, що назріла у Франції.

В основі цих рухів лежить зростаючий борг США, Японії та Європи, з яким країни насилу справляються. Це підвищує привабливість альтернативних активів, таких як дорогоцінні метали і криптовалюти, які встановлюють нові рекорди.

У понеділок, 6 жовтня, золото піднялося до нового максимуму, а срібло наблизилося до рекордного рівня. Так, за даними біржі Investing, станом на 9:50 золото досягло позначки 3957,35 долара за унцію, а срібло - 48,35 долара.

Водночас біткоїн коливався біля свого нового історичного максимуму. За даними платформи Binance, станом на 9:45 6 жовтня біткоїн відійшов від максимуму, встановленого на вихідних, і опустився до позначки 123 987,65 долара за монету.

За даними порталу Мінфін, 1 біткоїн в Україні коштує 5 108 580 гривень.

Євро подешевшав на 0,1% щодо долара. Індекс долара Bloomberg піднявся на 0,3%, частково відновивши падіння минулого тижня, і як і раніше залишається нижчим приблизно на 8% за рік.

"Знайома картина знецінення долара щодо альтернативних резервних активів на тлі дисфункції Вашингтона знову проявилася. Навіть якщо і не так драматично, як золото, інші дорогоцінні метали також різко зросли в ціні, що схоже на рухи, які відбулися за глобальною фінансовою кризою і роками політики кількісного пом'якшення", - зазначили аналітики JPMorgan Chase & Co.

Курс біткоїна і ціни на дорогоцінні метали - прогнози аналітиків

У травні аналітики ринку напророкували зростання вартості біткоїна. Відтоді криптовалюта побила кілька цінових рекордів. Так, 5 жовтня біткоїн встановив новий рекорд, дійшовши до позначки 125 245,57 долара за монету.

При цьому аналітики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, що у золота ще є потенціал для зростання.

