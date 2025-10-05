У значній частині міста та приміських районах зникло світло та почалися перебої з водою.

Увечері 5 жовтня місцева влада повідомила про обстріл енергетичних об'єктів у Бєлгороді. Після хвилі вибухів у місті зникло світло. Про обстріл повідомили мешканці, його підтвердив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Як можна побачити з відео, що викладали у мережу мешканці, світло зникло в значній частині міста відразу після пожежі в районі підстанції "Луч". Кадри з пожежею, яка охопила велику площу підстанції також показали в мережі.

Перед тим у місті оголосили повітряну тривогу та було чутно стрільбу, вірогідно, це була робота розрахунків ППО. Місцеві пабліки пишуть про "ракетний удар" по підстанції.

Судячи з відео, перед вимкненням світла було кілька сплесків у енергомережі, адже перебої з напругою торкнулися кількох кварталів одночасно. Після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням та інтернет-постачанням.

Губернатор Гладков заявив, що світло пропало у більшості районів Бєлгорода та в деяких населених пунктах області. За його словами, об'єкт енергетики пошкоджений, там працюють аварійні бригади.

Це вже другий блекаут у Бєлгороді за останній час. Попередньо підстанція у місті зазнала атаки 28 вересня. Ліквідувати наслідки росіяни змогли лише 30 вересня.

Атаки відбуваються на фоні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Україна почала відповідати на енергетичний терор Росії. І якщо у попередні роки війни Росія безкарно атакувала теплові електростанції та розподільчі підстанції України, то у цьому році, як сказав Зеленський, "терпіти у темряві ніхто не буде".

